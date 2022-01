Lebensziel Priestertum: Pielachtaler Diakon auch auf „Insta“ aktiv

Thomas Schmid ist in Neufurth in der Pfarre Ulmerfeld aufgewachsen. Die Volksschule besuchte er in Hausmening. Im Stiftsgymnasium Melk maturierte er. Danach folgte das Theologie-Studium an der Hochschule Heiligenkreuz. 2015 trat er in das Priesterseminar St. Pölten ein. Seit 1. Oktober 2021 ist er als Pastoralpraktikant in der Pfarrgemeinschaft Pielachtal tätig.