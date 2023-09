Völlig abgemagert: Erschütternde Tierhaltung bei Ober-Grafendorf

Ein schwer unterernährter Haflinger auf einer Koppel bei Ober-Grafendorf, mit dem Pferd am Paddock eine ebenso elend aussehende Kuh. Die Tiere sehen stark abgemagert aus, laut Tierschützern sollen sie nicht ausreichend Zugang zu Futter und Wasser haben. Bilder der Tiere veröffentlichte die Tierrettung Mostpfoten-Hilfe.

Michaela Reitbauer, Obfrau der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe, war bei dem Hof vor Ort. Sie berichtet, dass dort nicht nur die Kuh und das Pferd in besorgniserregendem Zustand seien, auch eine Vielzahl an kranker Katzen und vernachlässigter Hühner würde der Besitzer dort halten. Außerdem sei der Hof dreckig und heruntergekommen, das Dach des Stalles sei voll mit Löchern. Außerdem gäbe es keine Wassertröge. Das Team der Mostpfoten-Hilfe habe den Tieren nun Futter vorbeigebracht. „Es kann doch nicht sein, dass ein Tierbesitzer es so weit kommen lässt“, zeigt sich Reitbauer entsetzt.

Auf Anfrage der NÖN bestätigte die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten, dass der Hof begutachtet wurde. „Die notwendige Versorgung der Tiere wurde umgehend veranlasst. Die Tierhaltung wird weiter engmaschig kontrolliert“, heißt es in der Stellungnahme. Schon seit längerem soll die fragwürdige Tierhaltung Tierfreunden bekannt sein. Die Polizei sei informiert. Am Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land bestätigt man die Anzeige. Heute, Dienstag ist die Exekutive mit dem Amtstierarzt vor Ort gewesen. Erste Maßnahmen wurde umgehend eingeleitet. „Der Tierhalter hat noch bis morgen eine Frist, selbst die Tiere an einen geeigneten Ort zu verbringen, andernfalls werden sie behördlich abgenommen“, berichtet Bezirkspolizekommandant Philipp Harold.