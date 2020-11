Alle Jahre wieder kommt der Steinbock auf das Anwesen von Ronald und Alexandra Fuxsteiner in Schwarzenbach an der Pielach. Heuer ist das Tier bereits das dritte Jahr Mitte November am Hof „Schweinberg“ aufgetaucht und begleitet die Ziegen und Schafherde der Familie für einige Wochen. Dann, ganz plötzlich, verschwindet er wieder.

„Kämpfe zwischen dem Steinbock und unseren Ziegenbock ,Articus‘ gibt es keine mehr. Die Rangordnung hat sich unser Ziegenbock voriges Jahr in einem mehrstündigen Kampf tapfer erkämpft“, schildert Ronald Fuxsteiner. Er schätzt den Steinbock auf acht Jahre. „An seinen hohen Sprüngen aus dem Stand erkennt man, dass es sich um ein Steinwild handelt“, sagt er. So kann der Steinbock auch in das Gehege der Geißen und Schafe rein und wieder rausspringen. Besonders interessiert ist er natürlich an den Geißen, den weiblichen Ziegen. „Da diese aber schon ,beschlagen‘, also trächtig sind, hat er leider keine Chance auf Nachkommen am Gehöft“, teilt der Grundeigentümer schmunzelnd mit. In der Tat wären, meint er, Mischlinge möglich.

Mit den Jagdkollegen aus der Umgebung ist abgesprochen, dass der Steinbock nicht erlegt werden soll. Er wäre zwar laut Fuxsteiner zum Abschuss freigegeben, „aber da es sich um ein seltenes und imposantes Tier in der Gegend handelt, möchte ihn die Schwarzenbach Jägerschaft, soweit möglich, schützen.“