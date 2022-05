„Pepper“, die Pielachtaler Bergretterin auf vier Pfoten

Werbung 14. & 15. Mai St. Pölten Anzeige WILDSTYLE & TATTOO MESSE

Eine kalte Schnauze hat sie zwar, aber kalte Füße – oder besser Pfoten – bekommt Pepper nicht so schnell. Die Hündin hat jetzt mit Bergretterin Arabella Schatz aus Kilb alle erforderlichen Kurse und Prüfungen zum Lawinensuchhund erfolgreich absolviert.

Schatz berichtet über den Golden Retriever: „Pepper wurde am Heiligen Abend 2017 in Schottland geboren. Drei Monate später habe ich den Welpen von dort abgeholt.“

Die Ausbildung zum Lawinensuchhund dauerte drei Jahre (Lawine A, B & C). Im Winter gab es Wochenkurse am Hochkar, im Sommer wurde an Wochenenden oder tageweise in ganz Niederösterreich trainiert.

Zu den künftigen Einsätzen meint Schatz: „Es geht um die Suche von Personen. Im Winter liegt der Schwerpunkt bei der Suche nach verschütteten Opfern bei Lawinenabgängen. Im Sommer helfen wir mit, vermisste Wanderer und Kletterer zu finden.“

Weil die Einsätze im alpinen Gebiet stattfinden ist es wichtig, dass der Hundeführer selbst ein ausgebildeter Bergretter ist. Schatz ist von Beruf Tierärztin. Seit Dezember 2018 ist sie Mitglied der Ortsstelle Kirchberg. Mit Pepper mache es ihr das Engagement dort noch viel mehr Spaß.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.