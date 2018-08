Rauchfangkehrer Leopold Kalteis und Lehrling Mario Eder wurden zu Lebensrettern für eine Eule. Bei dem idyllisch am Waldrand gelegenen Wohnhaus der Familie Hackl in der Soisgegend stand wieder der Kehrtermin an. Als Geselle und Lehrling in den schliefbaren Kamin im Haus in „Hundsgrub“ kletterten, um mit der Arbeit zu beginnen, machten sie eine ungewöhnliche Entdeckung.

Plötzlich hörte das Team im oberen Bereich des Kamines ein lautes Geräusch. Danach gab es ein kräftiges Flattern und nach einer Schrecksekunde stellten sie fest, dass im Rauchfang eine große Eule gefangen war. Das nachtaktive Tier war offenbar bei der Jagd von draußen in den Kamin gelangt und konnte nicht mehr weiter. Lehrling Mario Eder kletterte sofort in den oberen Rauchfangbereich, um die Eule zu retten. Nach einiger bekam er die Eule vorsichtig zu fassen. Die Eule wurde nach draußen gebracht und wieder in die Freiheit entlassen.

„So eine Aktion haben wir nicht jeden Tag. Großes Lob gilt meinen Bediensteten, die vorbildlich gehandelt und das Tier aus dem Kamin gerettet haben“, lobt Firmenchef und Rauchfangkehrermeister Andreas Schöllbauer.