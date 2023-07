Dirndltalmarsch bis Frank Sinatra: Ein Fest der Blasmusik

Bis zum Bersten gefüllt war der Saal des Gasthofes Lichtensteg. Obmann des Trachtenmusikvereins Frankenfels Johann Tröstl konnte im Publikum neben regionaler Prominenz auch viele musikalische Wegbegleiter des Kapellmeisters aus St. Pölten, dem Traisental und Pielachtal begrüßen.

Bei dem „Best of Sepp“ zeigte sich nicht nur der Orchesterleiter in Hochform, sondern auch das gesamte Blasorchester. Traditionswerke böhmischer und österreichischer Blasmusik gab der Trachtenmusikverein Frankenfels zum Besten. Vor allem bei Fahrngrubers Eigenkompositionen - dem Bürgermeistermarsch, Himmelstreppenmarsch, dem Dirndltalmarsch und mehr - kamen die fein abgestimmten Arrangements voll zur Geltung. Riesenapplaus gab es bei den Soloeinlagen des Kapellmeisters bei dem „Klarinettenmuckl-Swing“ und „Der einsame Hirte“.

Nach der Pause ging es mit einem Auftritt des Blasmusik-Nachwuchses weiter. Die „Juniorwinds“, das Bläsernachwuchsensemble des Vereines, und die Blockflötengruppe unter ihrem Lehrer Sepp Fahrngruber, präsentierten acht Stücke.

Im dritten Teil des Konzerts wurden die Bläserarrangements mit den Stimmen von Alfred Hessenberger und seinen Töchtern Lara und Lili bereichert. Die Ären der Big Band und der Popmusik wurde mit Musik von Frank Sinatra, Robbie Williams und ABBA musikalisch wiederbelebt.

Nächste Generation der Orchesterleitung präsentiert

Knapp vor Konzertende übergab Kapellmeister Sepp Fahrngruber an den engagierten jungen Klarinettisten Nico Grasmann den Dirigentenstab und leitete so die Übergabe an die nächste Generation ein. Der Titel „Musik – Ein Leben lang“, welchen dieser dirigierte, war bezeichnend für den emotionalen Moment.

Als der Schlussakkord des dreimal verlängerten Zugabeteiles verklang, gab es eine „Standing Ovation“ für Orchester und vor allem für Sepp Fahrngruber. Im Nachklang waren sich Orchestermitglieder und Publikum einig: Das Konzert war nicht nur ein „Best of Sepp“, sondern auch ein „Best of“ der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Fixer Bestandteil jedes TMV-Konzertes ist die Ehrung verdienter Orchestermitglieder. Bezirksobfrau Stellvertreter Jochen Katzensteiner überreichte Urkunden und Ehrennadeln an Paul Kropik (60 Jahre Musiker), Obmann Johann Tröstl (40), Angelika Winter (25), Norbert Prammer (15) und Margit Niederer (Marketenderin-Ehrenzeichen).