Die Jagd nach Lost Places, wie aufgegebene und in Vergessenheit geratene Militär- oder Industrie-Bauten oft bezeichnet werden, lockt Menschen an, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen wollen und dabei das Sonderbare und das Schaurige suchen. Obwohl täglich hunderte Menschen daran vorbeifahren, befindet sich solch ein unbekannter, vergessener Ort direkt neben der Pielachtaler Hauptstraße unweit des ebenfalls verfallenen evangelischen Friedhofs in Fridau.

Ober-Grafendorf Steine zum Leben erweckt

Geschützt vom Dickicht der Bäume befindet sich im steilen Hang eine verwachsene Stollenanlage, deren Verwendung auf den ersten Blick nicht einfach zu erklären ist. Gehörte sie gar zum Schloss und ist sie einer dieser geheimnisvollen Tunnel, die in Sagen vorkommen, die aber noch niemand gefunden hat? Doch weit gefehlt.

„Die Stollen dienten während des Zweiten Weltkriegs als Luftschutzräume für die Arbeiter der ehemaligen Fabrik, die sich auf der anderen Seite der Pielach befand und an die heute nur noch der Straßenname ‚Fabrikgasse‘ erinnert“, erklärt Alt-Bürgermeister Karl Vogl und lüftet damit das Geheimnis.

Noch vor Kriegsbeginn übernahmen die Wiener Neustädter Flugzeugwerke (WNF) die damals stillgelegte Knopf-Fabrik, in der dann während des Kriegs Flugzeuge repariert und Teile für Messerschmitt-Jagdflugzeuge hergestellt wurden. Die über 7.000 Quadratmeter große Rüstungsfabrik beschäftigte zu Spitzenzeiten über 800 Mitarbeiter.

Stollen schützte die Arbeiter der Fabrik

Obwohl Ober-Grafendorf im Vergleich zu St. Pölten vom Bombenhagel relativ verschont blieb, war die tödliche Gefahr aus der Luft allgegenwärtig.

Sobald das ohrenbetäubende Geräusch des Fliegeralarms schrillte, flüchtete die Werksbelegschaft über einen Holzsteg in den Luftschutzstollen und musste dort ausharren, bis sich das Dröhnen der Bombermaschinen und das Donnern der Fliegerabwehrkanonen wieder verzogen.

Anders als klassische Bunker wurde der Stollen nicht mit Erdreich überdeckt, sondern tief in den Hang gegraben. Damit bot die Stollenanlage mit mehren Gängen noch besseren Schutz vor Bombenangriffen.

Nach Kriegsende 1945 übernahm die sowjetische Besatzungsmacht die Kontrolle über die Fabrik und gliederte sie als Verwalter des sowjetischen Eigentums in Österreich, kurz USIA genannt, der Voith-Fabrik in St. Pölten an.

Nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der sowjetischen Besatzer übernahm die Voith das Gelände als neuer Eigentümer, gab die Fabrik allerdings bald wieder auf.

Aufnahme des Innenhofes der USIA-Fabrik, circa aus dem Jahr 1945 unter sowjetischer Verwaltung. Topothek/Rammel, Topothek/Rammel

Danach kaufte die Gemeinde das Gelände und ließ das Fabriksgebäude in den 1980er-Jahren schleifen.

„Wo einst die Fabrik stand, befindet sich heute ein Wohnviertel. Das war das erste große Projekt während meiner Amtszeit“, blickt Karl Vogl zurück.

Der Stollen geriet damit nach und nach in Vergessenheit und war nur bei Kindern und Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt.

Luftaufnahme des Fabriksgeländes aus den 1970er-Jahren. Circa zehn Jahre später entstanden daraus Baugründe. Topothek/Gemeinde, Topothek/Gemeinde

„Als Kind und Jugendlicher habe ich dort so viel Zeit verbracht, dass ich den Weg aus dem Stollen heute noch blind finden würde. Nur 1986 diskutierten wir im Gemeinderat eine mögliche Wiederinbetriebnahme nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, da die Bevölkerung sehr verunsichert war,“ erinnert sich Karl Vogl.

„Alle Versuche, Besucher abzuhalten, scheiterten"

Der Stollen befindet sich im Wald der Tacolis, die den Eingang bereits mehrmals vergitterten und vermauerten.

„Alle Versuche, Besucher abzuhalten, scheiterten. Die Mauern wurden aufgebrochen und die Gitter zerschnitten. Seit der Zugang nicht mehr versperrt ist, gibt es interessanterweise kaum Probleme“, erzählt Gutsverwalter Ludovico Tacoli. In Internetforen wird der Stollen als „Lost Place“-Geheimtipp beschrieben und auch ein Geocaching-Punkt soll in den alten Gemäuern versteckt sein. Besucher sollten sich jedoch mit der Vergangenheit des Ortes auseinandersetzen und sich vor allem respektvoll verhalten.