Beeindruckt waren die Gäste aus Taiwan von der Vielzahl an Dirndlprodukten bei der Führung in der Dirndlmanufaktur Fuxsteiner in Kirchberg. Mit dabei waren Tourismusobmann Gerhard Hackner, Dirndlprinzessin Veronika Harm, Melanie Fuxsteiner und Wolfgang Stix.

