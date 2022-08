Silbernes Abzeichen für treue Kirchberger Urlaubs-Gäste

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Für ihren zehnten Urlaubsaufenthalt am Bauernhof der Familie König (Steinbauer) wurden die deutschen Urlaubsgäste Grit Piesker-Gail und ihre Söhne Anton (19) und Fritz (16) mit dem „Silbernen Gästeabzeichen“ geehrt.

Die Auszeichnung überreichte Bürgermeister Franz Singer und betonte: „Es ist bei uns Tradition, dass wir treue Urlaubsgäste ehren. Wir freuen uns, dass es ihnen im Quartier sowie in unserer Gemeinde und im Dirndltal so gut gefällt.“

„Es ist familiär und wir fühlen uns richtig wohl“

Erstmals in das Pielachtal gekommen ist Grit Piesker-Gail mit ihrer Mutter. Durch Zufall ergab sich ein Aufenthalt am Hof Steinbauer.

„Von Anfang an waren wir mit unserem Urlaub am Bauernhof bei der Familie König sehr zufrieden. Es ist familiär und wir fühlen uns richtig wohl“, sagt sie und betont weiter: „Wir wandern viel, sind sehr aktiv und besuchen die Freibäder und Tourismuseinrichtungen im Dirndltal und in der näheren Umgebung. Wir schätzen hier die Natur und die gute Erholung.“

Ehegatte Alexander Gail wurde ebenfalls schon für fünf Aufenthalte in Kirchberg geehrt. Über die treuen Stammgäste aus Deutschland freuen sich die Vermieter Michaela und Karl König. Auf ihrem Bauernhof bieten sie zwei Ferienwohnungen zur Vermietung an. Mit den Gästeanfragen sind sie derzeit sehr zufrieden.

Die Buchungslage sei wieder so, wie vor Corona. Seit Ostern und bis in den Herbst hinein sind beide Quartiere an den Wochenenden vergeben und im Sommer ist der Bauernhof ausgebucht.

„Im Herbst gibt es eher Spontanbuchungen für Kurzurlaube. Da kommen Familien und Wanderer“, erzählt Familie König. Vor Corona wären viele Gäste aus Österreich und international aus verschiedenen Ländern gekommen, „jetzt halten uns die Stammgäste aus Deutschland die Treue und es kommen Urlauber aus dem Wiener Bereich.“

