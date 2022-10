Kirchberg: Ein Haus, wie eine Dirndl

In idyllischer Lage am Ortsrand von Kirchberg hat der Pensionist Franz Panzenböck in der Siedlung Kleinwald ein originelles Dirndlhaus errichtet. Geplant ist die Vermietung als Ferienquartier an Gäste aus dem In- und Ausland.

Zeit seines Lebens hat der Kirchberger immer wieder neue Ideen zur Umsetzung gebracht. „Aufgrund des Booms um das Dirndltal ist mir die Idee zur Errichtung eines Dirndlhauses gekommen“, berichtet Panzenböck. Das kleine Grundstück dafür hat er von der Gemeinde erworben und binnen zwanzig Monaten darauf ein originelles Ferienhaus in runder Bauweise mit 32 Quadratmeter Wohnfläche errichtet. Das Haus wurde aus Holz mit sechzehn Bauteilen in eckiger Form gebaut und ist optimal gedämmt. Darin befinden sich ein Aufenthaltsraum samt Kochnische, Bad und WC sowie das Schlafzimmer. Geheizt wird mit Infrarot oder Pellets. „Auch unser Bürgermeister hat zu mir gemeint, dass dies ein ideales Objekt zur Vermietung als Urlaubs- und Ferienwohnung wäre“, sagt Panzenböck.

Derzeit ist er mit einer renommierten Vermittlungsstelle für Ferienhäuser in ganz Europa in Kontakt. Geplant ist die Vermietung ab Frühjahr 2023 für ein- bis mehrwöchige Urlaube. „Das Dirndltal mit seinen vielfältigen Angeboten in den Bereichen Genuss, Freizeit und Kultur samt der Mariazellerbahn ist die ideale Region für Urlauber, die das Besondere suchen“, hofft der Kirchberger auf eine gute Auslastung.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.