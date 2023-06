Vielfältiges Angebot mit NÖ-Card im Pielachtal

Bei freiem Eintritt können im Mostviertel mit der Niederösterreich-Card insgesamt 56 Angebote genützt werden. Bei neun Ausflugszielen ist im Pielachtal ein einmaliger und kostenloser Besuch möglich.

Beliebt ist die NÖ-Card im ganzen Land bei Einheimischen und Gästen von auswärts. Im Dirndltal können neun Freizeitaktivitäten kostenfrei genützt werden. Die „World of Styx“ in Ober-Grafendorf ist sogar als Top-Ausflugsziel kategorisiert; ein Eintritt ist frei. In Hofstetten-Grünau kann der Edelsteinpark Pielachtal besucht werden. Je einen freien Eintritt gibt es im Pielachtalbad und in den Steinschaler Gärten in Rabenstein. In Kirchberg wiederum bieten das Modellbahnmuseum Mariazellerbahn im Bahnhof und das Erlebnisfreibad einen einmaligen Gratisbesuch an. Einen einmaligen Eintritt im Freibad und einen Eintritt mit Gratisführung in der Nixhöhle gibt es in Frankenfels. Die NÖ Bahnenstellen für die Niederösterreich-Card im Familien-Erlebniszug Ötscherbär eine einmalige Zugfahrt zur Verfügung; entweder auf der Strecke von St.Pölten nach Mariazell oder in umgekehrter Richtung. Der Zustieg ist auch im Dirndltal möglich.