Natur und Kulinarik locken ins Mostviertel

Der Ort des Tourismus-Mediengespräches der „Destination Mostviertel“ war nicht zufällig gewählt. Die NÖ Tourismusverantwortlichen trafen sich - unter Einhaltung aller Pandemieauflagen - beim aktuellen Top-Wirt der NÖ Wirtshauskultur im Gasthof Hueber in St. Georgen/Leys, dem „Wirt in Bründl“. Die Kulinarik ist eines der beiden „Stärkenfelder“ der „Destination Mostviertel“, die noch mehr in den Fokus rücken sollen.

„Besonders im Bereich der Kulinarik hat das Mostviertel in Bezug auf Kreativität und Innovation eine absolute Vorreiterrolle in Niederösterreich übernommen. Der Genuss rund um Birne, Mostbrat‘l und Dirndl ist ein Begriff“, betont Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und kündigt an, dass die 2019 gestarteten „Feldversuche“ ausgebaut werden. Heuer werden diese erstmals außerhalb des Mostviertels - am 25. und 26. April beim Wiener Riesenrad - anzutreffen sein. Alle waren sich beim Mediengespräch einig: Gästemagnete wie der „Mostfrühling“ oder der „Dirndlkirtag“ sollen, wenn es die Pandemie erlaubt, wieder stattfinden. „Diese Veranstaltungen des Genusses haben enorme Strahlkraft“, weiß Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt.

Ziel: Nächtigungszahlen wieder steigern

Das zweite Stärkenfeld ist der Tourismus in den Naturräumen und Bergerlebniszentren. In Zusammenarbeit mit der NÖ Werbung und den Tourismusorganisationen vor Ort wie den Ybbstaler Alpen oder dem Tourismusverband Traisental entstehen laufend neue Angebote, vor allem im Bereich Radtourismus. So wird 2022 und 2023 der Ybbstalradweg weiter optimiert, sodass von Ybbs oder Amstetten aus über Waidhofen/Ybbs, Lunz und den Erlauftalradweg zurück ein durchgehender beschilderter Radweg entsteht. Darüber hinaus sind von Wien und St. Pölten aus zwei neue Gravelbike-Routen nach Mariazell und vier neue Trekkingtouren im Unteren Traisental geplant. „Die Kooperation zwischen dem Naturpark Ötscher-Tormäuer und der Mariazellerbahn soll weiter ausgebaut werden und verstärktes Angebot für einen Urlaub ohne Auto schaffen“, erzählt Andreas Purt weiter.

Eines zeigt sich quer durch alle Destinationen: Betriebe, die auf Qualität setzen, sind auch langfristig erfolgreich.“ Jochen Danninger Tourismuslandesrat

Die Pandemie habe gezeigt, dass sich Niederösterreich auch in westlichen Bundesländern wie Salzburg und Tirol positionieren konnte. Auch aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn gibt es Gäste, die immer wieder gerne für Kurzurlaube nach Niederösterreich kommen. Das mittelfristige Ziel steht fest: Rasch wieder auf die Rekord-Nächtigungszahlen wie vor der Pandemie zurückzukommen. 2019 zählte das Mostviertel knapp 1,2 Millionen Nächtigungen. Im Vorjahr sind diese auf 780.000 Nächtigungen zurückgefallen.

