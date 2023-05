Weißenbachler Feuerwehrfest mit regionalen Spezialitäten steht an

Kommendes Wochenende ist es wieder so weit und die Weißenburger Feuerwehrmitglieder laden zu ihrem beliebten Fest. An drei Tagen von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Juni, gibt es Programm unter dem Motto „Tracht is on Fire“.

Highlight heuer werden wieder die Spezialitäten vom Smoker sein, wie Festverantwortliche Sandra Schagerl erzählt. Außerdem gibt es erstmals eine Schießbude und für die Kleinen eine Hüpfburg. Was das Weißenbachler Feuerwehrfest auszeichnet, ist der regionale Bezug der Lebensmittel. Egal ob bei den Ripperln oder bei den Feuerfleck, wo es geht, kommen die Zutaten aus der Region.

Freitag und Samstag startet der Schank- und Küchenbetrieb um 18 Uhr und ab 21 Uhr sorgen die Soundcontrollers für Stimmung. Die Seidlbar löscht derweil den Durst und kleine Jausen stillen den Hunger.

Sonntag beginnt das Fest mit der Messe um 8.30 Uhr, ab 11 Uhr gibt es Köstlichkeiten vom Smoker und das Goasmaßtrio spielt auf.

Der Aufbau ist schon voll im Gange, erzählt Schagerl. Insgesamt helfen fast 30 Personen bei der Abwicklung des Festes mit. Nervös ist sie, ob alles hinhaut, aber: „Wir haben so einen super Zusammenhalt, es schaut jeder, dass alles passt“, sagt die Festverantwortliche.

Noch eine Änderung gibt es heuer zu den Vorjahren: Die FF baut kein großes Festzelt auf, sondern ein kleineres, gemütlicheres. Beim Feuerwehrhaus gibt es eine Überdachung und passt das Wetter am Sonntag, findet die Messe open air statt.

