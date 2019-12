Im Rahmen der 23. Bundesschau des Rassezuchtverbandes Österreichischer Kleintierzüchter, bei der es neben 13.000 Tieren auch über 3.700 Zwergkaninchen zu bestaunen gab, ging in der Messe Wels die erste „Zwergkaninchen-Weltmeisterschaft“ über die Bühne.

Dabei konnte Karl Kendler aus Tradigist in der Kategorie „Farbenzwerge schwarz“ den Weltmeistertitel erringen. Er setzte sich mit seinen prächtigen Kaninchen gegen insgesamt 14 Länder durch. „Ich züchte bereits seit 35 Jahren Kaninchen und habe schon so viele Preise, Urkunden und Pokale erhalten, dass ich fast keinen Platz mehr dafür finde“, lacht Karl Kendler. Für den langjährigen Züchter ist es das schönste Hobby, das er sich nur vorstellen kann. „Ich bin in Pension und habe die Zeit dafür. Langweilig wird mir mit meinem außergewöhnlichen Hobby nie, denn ein bisschen Arbeit ist es schon“, schmunzelt Karl Kendler. Täglich ist er bis zu drei Stunden mit Ausmisten, Pflege und Fütterung beschäftigt.

Er ist beim Kleintierzuchtverein N64 in Wieselburg und auch beim SV-25 Club der Zwergkaninchenzüchter Mitglied und stets im Einsatz. „Ich bin immer und überall live dabei, wenn es um Zwergkaninchen geht. Ich habe bei sämtlichen Landes- und Bundeschauen ausgestellt, sogar in Deutschland und Südtirol“, erzählt der Kaninchenzüchter freudig.

Spannend ist die Bewertung. Die Kaninchen werden nach Körperform, Fell, Stand und danach, wie gut sie sich präsentieren können, beurteilt. Pro Kategorie gibt es eine Kollektion mit sechs Tieren, aus denen werden die vier Bestbewerteten ausgewählt, um daraus dann den Weltmeister zu küren. Abgesehen vom Weltmeistertitel wurde Karl Kendler im heurigen Jahr mit vielen weiteren Preisen und Auszeichnungen geehrt. Derzeit ist der Bestand mit 50 Tieren niedrig, da die Züchtung erst wieder im Jänner beginnt.