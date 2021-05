Das Rätsel um den toten Biber, der in Tradigist bei Roman Kaufmann angespült wurde, ist gelöst. Die Pathologie des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität schaute sich das Tier genau an. Der Nager dürfte mit einem Kraftfahrzeug zusammengestoßen sein.

Untersuchung läuft Rätsel um toten Biber in Tradigist

„Nachdem der Fundort in einem Bereich liegt, wo die L 107 in weiten Teilen direkt neben dem Tradigistbach verläuft, gehen wir von einem Zusammenprall mit einem Fahrzeug aus“, sagt Ronald Knapp vom Wildtiermanagement. Das Tier habe rechts ein massives, einseitiges Trauma durch eine stumpfe Gewalteinwirkung aufgewiesen und es gab großflächige Blutungen. Außerdem konnten die Veterinäre Einblutungen in die Lunge feststellen, vermutlich, weil gebrochene Rippen diese durchstoßen hatten. „Nachdem Biber die Nähe zum Wasser suchen, hat sich das verletzte Tier offenbar nach dem Zusammenstoß bis ins Gewässer bewegt und ist dort an den Verletzungen verendet“, so Knapp.