Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit gehört er für Kinder dazu, der Besuch vom Heiligen Nikolaus. Heuer schien es erst, als ob diese Tradition ausfallen müsse, dann nahm die Regierung den Nikolaus aber explizit in die Covid-19-Notmaßnahmenverordnung auf.

In der Pfarrgemeinschaft Ober-Grafendorf-Weinburg gibt es seit ungefähr 50 Jahren die traditionelle Nikolausaktion, bei der der Nikolaus ins Haus zu den Kindern kommt. Im heurigen Ausnahmejahr wäre bis zum Lockdown geplant gewesen, dass die Kinder zum Nikolaus in die Kirche kommen dürfen. Nun fällt auch diese Aktion ins Wasser. „Zur Sicherheit aller veranstalten wir keine Aktionen oder Besuche“, heißt es seitens der Pfarrgemeinschaft. In der Regel werden 50 bis 65 Haushalte rund um Ober-Grafendorf vom Nikolaus besucht.

Genau bei der Bezirkshauptmannschaft erkundigen muss sich der „Nikolaus“ Josef Oberleithner aus Weinburg. „Ich habe bei einigen Familien einen Auftritt, der selbstverständlich unter den strengen Hygienemaßnahmen stattfindet. Ich gebe den Kindern die Sachen nicht in die Hand, sondern stelle einen Korb hin, wo sich die Kleinen die Gaben rausnehmen können“, erzählt Oberleithner.

Obwohl in den Schulen, Kindergärten und Tagesheimstätten die Auftritte abgesagt sind, bekommen die Kinder vereinzelt in Landeskindergärten doch den Nikolaus zu Gesicht. „Dazu werde ich im Garten sein und den Kindern zuwinken, die an den Fenstern stehen werden“, schildert der Weinburger. Weiters appelliert Josef Oberleithner: „Der Heilige Nikolaus hat eine lange Tradition und man sollte diese den Kindern auch heuer nicht nehmen. Man soll zeigen, dass der Nikolaus existiert und nicht gestorben ist!“

Für alle, bei denen der Nikolaus heuer nicht persönlich vorbeikommen kann, hat die Katholische Jungschar der Diözese St. Pölten ein Handout „Nikolausfeier in der Familie“ gestaltet. Zu der Idee erzählt Constanze Schilling, zuständig für Nikolausangelegenheiten: „Wir möchten allen einen Feiervorschlag anbieten, um in dieser herausfordernden Zeit innerhalb und mit dem engsten Familienkreis das Nikolausfest zu feiern und selbst zu gestalten.“ In der Handreichung lassen sich Lieder, Gedichte, Rezepte, Bastelideen, sowie ein Feierablauf finden.

„Wir möchten den Kindern und Eltern damit auch zeigen, wie es sein kann, in die Rolle des Nikolaus zu schlüpfen“, ergänzt Schilling. Es sind auch Nikolobesuche über Youtube und Facebook mit Videobotschaften sowie Online-Hausbesuche geplant.

Zu den Gaben meint Constanze Schilling: „Da Weihnachten am 6. Dezember schon sehr nah ist, ist weniger mehr. Es soll nicht um die Geschenke gehen, sondern um die Bedeutung der Heiligenfigur. Traditionell sind Mandarinen, Nüsse und Trockenfrüchte angebracht, aber es dürfen durchaus auch Kleinigkeiten sein.“

Der Nikolaus als Geschenkebringer war auch Pfarrer Leonhard Obex ein Dorn im Auge. Er organisierte keine Feiern mehr in der Kirche – im Gegensatz zu heuer: „Da dieser ,Massenauflauf an Nikoläusen‘ heuer jedoch nicht möglich ist, werden wir ihn wieder dorthin holen, wo er hingehört: in die Gotteshäuser.“

Bilder wie dieses, der Nikolaus Josef Posch aus Kirchberg umringt von Kindern und Eltern, wird es heuer nicht geben. Abstandhalten ist angesagt. Posch

So wird es Nikolausfeiern in den Kirchen Grünau, Rabenstein und Loich geben. „Wir achten natürlich genau darauf, dass die Vorgaben eingehalten werden. Jede zweite Bank in der Kirche ist abgesperrt und es wird einen Ordnerdienst geben“, berichtet Pastoralassistentin Andrea Stuphann. In Rabenstein und Hofstetten-Grünau ist eine Voranmeldung nötig. „Wir haben dieses Jahr ein Vorverkaufssystem. Jedes Kind bekommt das gleiche Sackerl. Mit der Voranmeldung gibt es eine Sitzplatznummer“, erklärt Stuphann.

Viele Jahre, ab seinem 16. Lebensjahr, war auch Josef Posch aus Kirchberg als Nikolaus unterwegs. Für private Zwecke in der Familie, sieben Jahre lang im Kindergarten Kirchberg und einige Jahre für den SAC am Sportplatz in Tradigist und rund 25 Jahre bei seiner Cousine im Kaufhaus in Frankenfels . „Es war eine schöne Sache und es hat mir immer großen Spaß gemacht“, betont Posch.

Auch wenn er noch aktiv wäre, würde er heuer nicht als Nikolaus unterwegs sein. „Der Gesundheit zuliebe, um jedes Risiko zu minimieren“, erklärt Posch.