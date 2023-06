Endlich wieder entzündet der ÖKB Kirchberg sein Sonnwendfeuer

Nach drei Jahren Pause entzündet der Kameradschaftsbund am Freitag, 23. Juni, wieder das traditionelle Sonnwendfeuer beim Bauernhof der Familie Kemetner auf der Sommerau in der Tradigistgegend 10. Am Dörfl auf der Eben gibt es ein großes Programm.

Bereits um 19 Uhr findet die Bergmesse mit Kaplan Thomas Schmid bei der Kapelle in der Nähe des Bauernhofes statt. Danach sorgen Die Schlosskogler Ernst und Ferri Illmaier für Musik- und Tanzunterhaltung. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgestellt. Bei der großen Tombola werden vom Verein über 30 Preise verlost; gespendet von der Kirchberger Wirtschaft.

Die Besucher des Sonnwendfeuers können sich am 23. Juni im Freien oder im großen Wirtschafts-Stadel unterhalten. Der Kameradschaftsbund Kirchberg sorgt für Speis und Trank. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. In den Jahren

2020 und 2021 fiel das Sonnwendfeuer wegen der Pandemie und im Jahr 2022 wegen der Waldbrandgefahr aus. Heuer ist die Freude beim Kameradschaftsbund Kirchberg groß. Obmann Markus Kemetner: „Dieses Jahr dürfen wir das Sonnwendfeuer wieder entzünden. An diesem Abend haben wir für Groß und Klein ein tolles Programm parat. Wir hoffen auf viele Besucher“.