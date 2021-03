Darf es ein Extrawurstsemmerl sein? Vielleicht ein Schnitzerl fürs Sonntagsmahl? Oder ein Stück vom Wild für einen besonderen Anlass? Wer einen Blick in die Vitrine der Fleischhauerei Schmit wirft, wird mit einem breiten Angebot von rund 40 Wurst- und Selchwaren, Frischfleisch und Menüs überrascht. „Bei uns ist alles hausgemacht“, betont Werner Schmit junior.

Mit Anfang des Jahres übernahm er den Familienbetrieb, der nun in dritter Generation weitergeführt wird. Seit 1952 gibt es das Unternehmen in Rabenstein. „Begonnen haben meine Großeltern. Einige Rezepte stammen noch von meinem Großvater“, verrät Schmit. Damals wurde noch selbst im Betrieb, der damals wie heute am Rabensteiner Marktplatz ist, geschlachtet. Ab 1983 führten seine Eltern das Unternehmen. Werner Schmit war von klein auf in der Fleischhauerei; für ihn war es klar, einmal diesen Berufsweg einzuschlagen. „Ich wurde als Fleischhauer geboren und werde als solcher sterben“, schmunzelt er.

Seine Lehre absolvierte er mit Auszeichnung bei der Fleischerei Wallner in St. Pölten; seit 2003 ist er im Familienbetrieb tätig. Auch wenn die Selbstständigkeit kein einfacher Berufsweg ist, absolvierte er 2008 die Meister – sowie anschließend die Unternehmerprüfung. Heute sind sechs Personen in der Firma tätig.

Während Diskonter mit Billigfleisch Kunden anlocken, setzt er auf Regionalität und höchste Qualität. „Ich kann immer garantieren, woher mein Fleisch stammt. Ich hole die Tiere selber von den Landwirten aus der Region“, erzählt er. Heute wird nicht mehr in Rabenstein geschlachtet, aber kurze Transportwege für das Tier sind garantiert; so wird im nahen Betrieb in St. Leonhard am Forst geschlachtet. „Ich transportiere die Tiere selbst dort hin“, betont Schmit.

Seit dem Vorjahr setzt er auf eine Kooperation mit den lokalen Jägern: „Das Wildbrett kommt sehr gut an. Wir wollen unser Sortiment erweitern“, verrät er. Schmit geht mit der Zeit. Halbfertige und fertige Speisen sind gefragt, ebenso Geschenkkörbe, Brötchen oder der Catering-Service bei Veranstaltungen. Regionalität ist ihm wichtig: Daher gibt es bei Schmit Dirndlprodukte, Säfte, Kartoffeln und Schafskäse von den umliegenden Landwirten.