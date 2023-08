In Kirchberg vernachlässigte Katze „Babsi“ verstorben

Ende letzter Woche erhielte das Team der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe einen Anruf: In Kirchberg versuchte eine Katze bereits seit Längerem, durch ein Fenster aus einem Haus zu entkommen. Als die Tierretter vor Ort eintrafen, sahen sie, dass die Katze immer wieder aus dem Kippfenster klettern wollte und zwischen Fliegengitter und Fenster gefangen war. Das Gitter entfernten die Tierretter und sofort fiel ihnen die Samptpfote in die Arme.

Ein übler Geruch war zu vernehmen, und laut eines Nachbarn war der Hausbesitzer schon länger nicht mehr gesehen worden. Doch dieser konnte später wohlauf vorgefunden werden. Die Tierrettung Mostpfoten-Hilfe erstattete Anzeige, die weiteren Schritte erfolgen über das Veterinäramt. Wie es geschehen konnte, dass ein Tier derart vernachlässigt wird, ist für Tierrettung-Obfrau Michaela Reitbauer unverständlich. Deswegen wird auch der Verein prüfen, wie weit dieser noch Schritte einleiten kann.

Der Katze wurde der Name „Babsi“ gegeben und das Team der Mostpfoten-Hilfe kümmerte sich liebevoll um das Tier. Doch da sie lange vernachlässigt wurde, war sie abgemagert, ihre Nieren geschwächt. Die Pflege, medizinische Versorgung und Streicheleinheiten waren letztendlich nicht genug und am Donnerstag überquerte die Katze die Regenbogenbrücke. „Wir haben so gehofft, gekämpft und dich verloren“, trautert das Team der Tierrettung Mostpfoten-Hilfe. „Mach es gut kleine Maus. Wir werden dich immer im Herzen tragen.“