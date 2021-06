Ein Erfahrungsaustausch der Hörbotschafter der Selbsthilfegruppe „Cochlea Implantat Austria“ mit Schwerhörigen der Gruppe Niederösterreich und einem Team der Schallforscher findet am Samstag, 26. Juni, in Schwarzenbach an der Pielach statt. Wegen Corona im kleinen Rahmen, mit Abstand halten und im Freien.

Wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen, dann kann ein Cochlea Implantat Abhilfe schaffen. Zum gemeinsamen Miteinander treffen sich die Teilnehmer am Vormittag bei der Haslaustube. Ein Betroffener davon ist Heinz Kirchschlager. Seit dem Jahr 2017 ist er am linken Ohr schwerhörig und rechts nach mehreren Hörstürzen taub. Er berichtet: „Vor drei Jahren wurde mir ein Cochlea Implantat eingesetzt. Der Minicomputer ist mit der Hörschnecke im Innenohr verbunden. So kann ich wieder hören, musizieren und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.“ Zum Erfahrungsaustausch hat ebenso Direktor Ewald Thurner von der Firma MED-EL sein Kommen zugesagt. Er informiert über die neuesten Erkenntnisse bei den Hörimplantaten.

Alphorn-Blasen zur Schulung des Gehörs

Bei einem Workshop machte Heinz Kirchschlager die Erfahrung, dass es beim Alphorn-Blasen ausschließlich Naturtöne gibt, die wiederum zur Schulung des Gehörs wichtig sind. Dabei kam er auf die Idee, ein Alphorn in Schneckenform zu bauen.

Unterstützt wurde er von Gerhard Hadinger aus Schwarzenbach. Dieser erklärt die Umsetzung: „Die Teile für das Alphorn wurden von mir aus Fichtenholz auf einer CNC-Fräsmaschine hergestellt. Die Länge beträgt 3,63 Meter und das Mundstück ist aus Dirndlholz.“ Im Zuge einer gemütlichen Wanderung auf die Geißenberg-Alm soll das neu entwickelte Blasinstrument zum ersten Mal gespielt werden.