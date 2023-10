Frankenfelser Gemeinderätin feierte 50er

Seit 23 Jahren ist sie in Frankenfels als Gemeinderätin tätig, seit elf Jahren unterstützt sie den Prüfungsausschuss und seit sieben Jahren ist sie Mitglied im Gemeindevorstand. Nun feierte Luise Doppler ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass lud sie im Anschluss an die Gemeinderatssitzung in ihr Gasthaus ein. Ein besonderes Anliegen sind ihr stets der Tourismus und der Fremdenverkehr. Die engagierte Gastwirtin ist auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus aktiv und als Obfrau-Stellvertreterin des Tourismusverbandes Pielachtal sowie als Vorstandsmitglied in der Kleinregion Pielachtal tätig.

Im Zuge der Feierlichkeit überreichte Bürgermeister Herbert Winter ihr das Silberne Ehrenzeichen der Gemeinde Frankenfels als Dank und Anerkennung für ihr langjähriges Wirken.