Kernöl trifft Dirndl: Steirischer Besuch im Pielachtal

Ihren Betriebsausflug mit Bediensteten und Gemeinderäten absolvierte die Gemeinde Hartberg-Umgebung aus der Steiermark in diesem Jahr in das Dirndltal. Mit dabei waren Bürgermeister Herbert Rodler, Vizebürgermeisterin Elisabeth Jöstl und Amtsleiter Manfred Scherf. Eine Führung durch den Naturgarten und Informationen über die Dirndl standen beim Wildkräuterhotel Steinschalerhof in Warth auf dem Programm.

Auch das kulinarische Angebot beim Mittagessen mundete den Gästen sehr. Zur Überraschung aller überreichte Hotelier Hans Weiß an die Besucher einen Dirndlstrauch. Bürgermeister Herbert Rodler: „Bei uns ist die Dirndl nicht so bekannt. Wir freuen uns daher sehr und werden am Hauptplatz eine schöne Fläche zur Pflanzung finden.“ Bestens gelaunt wurde die Ausflugsfahrt mit der Himmelstreppe auf der Mariazellerbahn fortgesetzt. Beeindruckt hat alle die herrliche Kultur- und Gebirgslandschaft im Pielachtal und im Naturpark Ötscher. Von Mariazell ging es mit dem Bus zurück nach Hartberg-Umgebung.