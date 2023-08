Modenschau und Kunst-Vernissage in Kirchberg

In der Poststraße in Kirchberg konnte man Bilder und Kunstwerke von Nicole Weiser bewundern. Maria Weiser hatte eine Vernissage in Erinnerung an die verstorbene Kirchberger Künstlerin organisiert. Da Nicole Weiser immer sehr modebewusst war, veranstaltete die Boutique „Pippi“ mit Inhaberin Mary Glaser ergänzend dazu eine Modenschau mit flippiger, bunter italienischer Damenbekleidung. Souverän und mit Tanzeinlagen vorgeführt wurden die Modelle von Simone Hörmann, Elena Taschl und Schauspielerin Marlene Weiser, die auch mit einigen Gesangseinlagen begeisterte. Zusätzlich begleitete Cajus Weiser mit Gesang und Gitarrenspiel sowie dem Lied „What a wonderful world“ das Event. Er zeigte dabei sein großes Talent. Die Besucherinnen und Besucher waren vom Ambiente, von den Kunstwerken bei der Vernissage und von der Modenschau begeistert.