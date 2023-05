Überraschungen beim Kirchberger Bier-Stammtisch

Von der Camba-Brauerei in Bayern wurden vier Sorten des kostbaren Gerstensaftes verkostet. Darunter auch der Jubiläums-Sud aus der Riesenflasche anlässlich der Gründung der Brauerei vor fünfzehn Jahren. Sandra und Daniel Schweiger waren begeistert. Vom Augustiner-Bräu Mühln in Salzburg hatte der Sommeliere ein Märzen und ein Fastenbier mitgebracht. In der ehemaligen Klosterbrauerei wird noch handwerklich gebraut.

Als Überraschung verkostete Andreas Knapp ein Imperial Stout aus Estland: „Das Bier wird ein halbes Jahr in ehemaligen Cognac-Fässern gelagert. Es hat eine dunkle Farbe, nimmt den Geschmack vom Cognac an und hat dreizehn Prozent Alkoholgehalt“. Bei diesem intensiven Bier konnten die Teilnehmer des Stammtisches auch eine lässige Kaffeenote wahrnehmen.

Biersommeliere Andreas Knapp stellte den Jubiläums-Sud der Camba-Brauerei vor. Foto: Fotos:

