Lage im Pielachtal: „Noch nicht dramatisch, aber deutlich spürbar“

Dramatische Bilder gingen letzten März durch die Medien, als ein Waldstück in Frankenfels in Flammen stand. Heuer kam es im März, unweit des Pielachtals, zu einem Waldbrand in Karlstetten. Der Auslöser: eine weggeworfene Zigarette. „Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder. Nur in den seltensten Fällen sei Blitzschlag für ein Feuer verantwortlich. Der Auslöser ist meist menschliches Fehlverhalten, wie unachtsames Hantieren mit Feuer, Feuerwerkskörper oder eben weggeworfene Zigaretten.

„Die Waldbrandgefahr ist jetzt höher als im Juli“, betont Felix Montecuccoli, der im Dunkelsteinerwald Wald- und Landwirtschaftsflächen betreut. Das Feuer vergangene Woche war ein Bodenbrand, denn das Gras ist komplett ausgedörrt. Das Blätterdach im vom Klimawandel geschädigten Wald wird immer dünner, dadurch fällt mehr Licht auf den Boden, trocknet ihn schneller aus und befördert auch Brände rascher, erklärt Montecuccoli, Präsident der Forst- und Landbetriebe Österreich.

Eine Fläche von sechs Hektar brannte vergangene Woche in Karlstetten. Das Gras am Boden hatte sich durch eine Zigarette entzündet. Fast genau ein Jahr zuvor brannte ein Waldstück bei Frankenfels. Foto: Heumesser

Klimawandel hat breite Auswirkungen

Aber nicht nur für die Forstwirtschaft ist die Trockenheit ein Problem, auch für die Agrikultur. „Die Winterkulturen leiden sehr unter der Trockenheit“, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer St. Pölten Anton Kaiblinger. Aber auch für den Anbau der Frühjahrskulturen sei es ein Problem, wenn es zu trocken ist. Messungen aus der Region zeigen: In den vergangenen 30 Jahren ist es deutlich wärmer geworden, die Niederschlagsmenge ist allerdings gleich geblieben. Aber: Die Verteilung hat sich verändert, vom Frühjahr in den Herbst und von einem gleichmäßigen Landregen zu mehr Starkregen, analysiert Montecuccoli. Typisch für den Klimawandel wird das Wetter also extremer.

Grund zur Panik sei die aktuelle Situation jedoch nicht. Auch im Frühjahr 2022 war es trocken, dennoch gab es im Bezirk Spitzenerträge. „Wenn der Regen noch ausreichend kommt, dann passt alles“, zeigt sich Kaiblinger optimistisch.

Fischpopulationen wandern flussaufwärts

Nicht nur der geringere Niederschlag ist ein Problem, auch die immer wärmeren Temperaturen. Wenn sich die Fließgeschwindigkeit in der Pielach im Sommer aufgrund der geringeren Wassermenge reduziert, erwärmt sich der Fluss noch schneller, wie Gewässerbewirtschafter Ewald Hochebner berichtet. Dadurch gibt es im Wasser mehr Algen, welche Sauerstoff verbrauchen, der dann den Fischen fehlt. Und wird Dünger von Feldern in den Fluss geschwämmt, verschärft sich die Situation noch mehr. Dadurch wandern die Fischarten immer weiter flussaufwärts, wo es noch kühler ist.

„Die Auswirkungen sind noch nicht dramatisch, aber schon deutlich spürbar“, sagt Hochebner. Wichtig sei, dass es genügend schattige Stellen am Fluss gibt und, dass der Uferbewuchs nicht geschädigt wird.

Bewusstsein von Kindheit an

Lotte Riesenhuber, Leiterin des Klimawandel-Anpassungsmodellregionen (KLAR!) Projekts der Region Pielachtal, hat beobachtet, dass das Bewusstsein für das Problem Trockenheit bei vielen Pielachtalerinnen und Pielachtalern noch nicht sehr ausgeprägt ist.

Bei einem KLAR!-Vorsorgecheck in der Gemeinde Rabenstein sei deutlich geworden, dass die Trockenheit momentan ein Problem mit mittlerer Gewichtung ist, welches sich jedoch vermutlich zu einem schwereren Problem entwickeln wird. In den Gemeinden Frankenfels, Schwarzenbach und Ober-Grafendorf wurden diese Checks ebenfalls durchgeführt. Riesenhuber möchte schon im Kindesalter ansetzen, um Bewusstsein für den Wert des Wassers zu schaffen. In Workshops und einem Kreativwettbewerb werden sich Volksschulkinder aus Hofstetten, Weinburg, Rabenstein, Tradigist und Frankenfels daher mit Ressourcenschonung und nachhaltiger Wassernutzung beschäftigen.

Waldbrände vermeiden:

Kein Rauchen, offenes Feuer in Wäldern oder auf Wiesen

Niemals Zigaretten aus dem Auto- oder Zugfenster werfen!

Zufahrten zu Wäldern für Löschfahrzeuge Tag und Nacht freihalten.

Kein Fahren oder Parken auf Waldwegen: Heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren könnten Gras in Brand setzen.

Scherben können wie Brenngläser wirken

Bei einem Brand oder Rauchentwicklung, egal wie klein: 122, Brandort so präzise wie möglich angeben, Feuerwehren einweisen.

