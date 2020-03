Nach der Bürgermeisterwahl gingen im Ort die Wogen hoch. Franz Singer (VP) ist neuer Kirchberger Bürgermeister und das, obwohl seinem Parteikollegen Herbert Gödel bei der Gemeinderatswahl 334 Vorzugsstimmen zuteil wurden und dieser von Listenplatz sechs auf eins gerückt ist.

Gila Wohlmann Gegen den Volkswillen

Der Gemeinderat hat mit der dominierenden türkisen Fraktion gegen den Wählerwillen des Volkes entschieden. Von 23 Stimmen gingen 15 an Franz Singer, fünf an SP-Mann Josef Keil und nur drei an Gödel. SP-Mandatar Josef Keil stellte sich auch für den Vizebürgermeister zur Verfügung. „Es wäre nicht schlecht, jemanden zu erheben, der Ausgleich zwischen den Fronten bringen könnte“, begründete er seine Kandidatur und schlug die Möglichkeit eines zweiten Vizeortschefs vor.

SP-Antrag auf zweiten Vizeortschef abgelehnt

Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Zum neuen Vizebürgermeister wurde klar mit 15 Stimmen Severin Zöchbauer gewählt, sieben Stimmen gingen an SP-Mann Keil, eine war ungültig. Auch im Gemeindevorstand wollte man Parteikollegen Gödel nicht mehr sehen. „Ich bin sehr enttäuscht über die Abwahl. Immerhin hatte ich gleich viele Stimmen wie die nächsten sieben Kandidaten zusammen“, so Gödel, der zu bedenken gibt: „Ich habe in meinem Ressort, dem Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Ortsbild und Sport, die meisten Vorschläge einbringen können und war bei vielen positiven Entscheidungen für Kirchberg beteiligt.“

„Mit der Wahl von Franz Singer zum Bürgermeister und Severin Zöchbauer zum Vizebürgermeister gab es einen eindeutigen Vertrauensbeweis

NOEN Herbert Gödel hatte starken Rückhalt der Bürger.

Anders sieht dies die restliche VP Kirchberg. „Mit der Wahl von Franz Singer zum Bürgermeister und Severin Zöchbauer zum Vizebürgermeister gab es einen eindeutigen Vertrauensbeweis“, ist man sich einig. Das Unverständnis einiger Bürger über manche Entscheidungen nehme man zur Kenntnis, doch Neo-Ortschef Franz Singer erklärt: „Es gibt schwerwiegende Gründe, warum diese so getroffen wurden. Einer davon ist sicherlich, dass Herbert Gödel – entgegen vorheriger Zusicherung zur Mitarbeit — einen eigenständigen Wahlkampf geführt und unser Team nicht im erforderlichen Ausmaß unterstützt hat.“ Versuche von Singer, einen Konsens mit Gödel zu finden, seien gescheitert.

Demokratie sei in der Gemeinde Kirchberg, betont er, auf jeden Fall gegeben, denn: „Bei der Sitzung wurde der SP von der VP ein zusätzlicher Ausschuss – Friedhof, Freibad, Bebauungsplan – zugeteilt, in dem sie den Vorsitzenden stellen können. Um eine Mitarbeit der FPÖ in zwei Ausschüssen zu ermöglichen – Wirtschaft & Tourismus sowie Umwelt & Energie¨ – verzichtete die VP auf ihre Mandate.“