160 Lkw für den guten Zweck in Bischofsstetten

Mit viel PS und Herz – so zeigt sich der Verein „Pielachtaler Truckers“ beim jährlichen Treffen. An zwei Tagen verwandelt sich das Areal rund um den Sportplatz in Bischofstetten zum Trucker-Treffpunkt. Am Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai, ist es wieder so weit. Grund dafür: Der Verein will mit seinem Festprogramm Spenden sammeln, um hilfsbedürftige Familien zu unterstützen. Rund 160 Lkw sind bereits angemeldet.

Schon am Freitag startet die Anreise. Am Samstag geht der Festbetrieb ab 10 Uhr los. Programmpunkte wie die „Modellbaustelle Wachau“, eine Kinderhüpfburg, eine gemeinsame Ausfahrt sowie ein Feuerwerk zählen zu den Highlights am ersten Tag. „Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit der Fahrzeugsegnung und einer Andacht weiter, bevor wir um 10 Uhr mit Live-Musik und Frühshoppen beginnen“, erzählt Vereinsmitglied Marco Pölzl. Im Rahmen des Nachmittagsprogramms wird eine große Tombola stattfinden.

Der Reinerlös der Einnahmen soll wieder für einen guten Zweck gespendet werden. „In den Jahren konnten wir einigen Familien helfen. Letztes Jahr ging unsere Spende an eine Familie, die durch einen Wohnungsbrand alles verloren hat“, berichtet Pölzl. Wohin die Einnahmen heuer fließen soll, wird erst vereinsintern besprochen. So viel ist für die Pielachtaler Truckers jedoch klar: „Wo am dringendsten Hilfe gebraucht wird, dort helfen wir“, verspricht Pölzl.

Erstmalig herrsche heuer absolutes Hupverbot. Vor allem die Anrainerinnen und Anrainer sollen so vor Lärm geschützt werden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.