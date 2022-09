Pielachtaler Dirndlwege sind als schönster Schatz nominiert

Die Kleinregion geht ins Rennen um Österreichs schönsten Ort. Die Kleinregion ist einer von drei NÖ-Kandidaten, über die demnächst abgestimmt werden kann. Der Sieger stellt sich dem Voting in der ORF-Show “9 Plätze, 9 Schätze“.

Nominiert sind die „Dirndlwege.“ Damit will das Tal die vielen Wandererlebnisse, die an der Dirndl vorbeiführen, ins Zentrum rücken.

Am Freitag, dem 30. September, wird das Pielachtal in einem kurzen Beitrag auf ORF 2 in NÖ Heute um 19 Uhr vorgestellt. Die Dreharbeiten dazu haben bereits im Juni stattgefunden und zeigen Landschaftsaufnahmen und nennenswerte Persönlichkeiten.

Direkt nach der Ausstrahlung kann bis Dienstag, 4. Oktober, Mitternacht mittels Telefon-Voting abgestimmt werden, wer Niederösterreich in der großen Finalshow vertreten wird. Auch der Tausendeimerberg in Spitz an der Donau im Bezirk Krems sowie die Johannesbachklamm in Würflach im Bezirk Neunkirchen gehen ins Rennen.

Für das Pielachtal kann unter 0901-05 909-09 abgestimmt werden. Die jeweiligen Landessieger werden im Anschluss auf den ORF Kanälen präsentiert und gehen am Nationalfeiertag ins Finale.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.