Neue Heimat für geretteten Biber im Rabensteiner Steinschalerhof

Sie sind ein wertvoller Teil des Ökosystems, aber dem Menschen trotzdem oft ein Dorn im Auge - die Biber. Im Februar entdeckte die Wassergemeinschaft Deutsch-Brodersdorf, dass sich ein Biber ihren Badeteich zur Heimat machen wollte. Wie Obmann Günther Schmidt berichtet, richtete der Biber dort auch Flurschäden an. Ihn dort einen Biberbau errichten zu lassen, war nicht möglich. Deswegen nahm Schmidt mit der NÖ Landesregierung Kontakt auf, zur Ausstellung eines Antrages auf Einfangen des Tieres. Im Mai wurde beim See in dem Ort an der niederösterreichischen Grenze zum Burgenland eine Falle aufgestellt.

Erst vier Monate später war die Aktion erfolgreich. Ende September war das Tier in die Falle getappt. Und nachdem der Biber transportfähig gemacht wurde, durfte er in seine neue Heimat übersiedeln: Das Pielachtal.

Johann Weiß vom Steinschalerhof erklärte sich bereit, das Tier im Steinschaler Teich aufzunehmen. Dort leben bereits mehrere Biber. Weiß schätzt, dass es aktuell drei oder vier Familien sind. Vor über 20 Jahren haben sich diese auf dem Areal angesiedelt. „Wir verfolgen das Naturgartenkonzept sehr stark. Wenn sich dort Tiere wie Biber und auch Eisvögel ansiedeln, dann zeigt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, berichtet Weiß. Ihm ist es außerdem wichtig, die Bevölkerung des Pielachtals sowie die Gäste in den Steinschaler Naturhotels über die Bedeutung der Biber für das Ökosystem zu informieren.

Der neu übersiedelte Biber darf nun nach Herzenslust seine Bauten bauen. Ob er in Steinschal bleibt oder doch weiterzieht, wird sich zeigen. „Er muss jetzt seinen Platz finden“, sagt Weiß. „Aber ich bin mir sicher, dass es ihm hier gefällt“.