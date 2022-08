Moderner Look für Ober-Grafendorfer Apotheke

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Ein größeres Sortiment, mehr Übersichtlichkeit und mehr Zeit für die Anliegen der Kunden und Patienten sind nur einige Merkmale, die durch den Umbau der Marien-Apotheke von Christoph und Johanna Stelzer in Ober-Grafendorf in Zukunft möglich sind. Bis Ende 2023 soll erweitert, saniert und gewerkt werden.

„Das Sortiment verbreiterte sich und es werden immer mehr Medikamente benötigt. Um dem gerecht zu werden, sind vernünftige Lagerkapazitäten notwendig.“

„Zum bestehenden Gebäude bauen wir, in Richtung Garten, zirka 100 Quadratmeter dazu und vergrößern so die Apotheke. Dort sollen Labor, Mitarbeiterraum, Lagerfläche und Dienstzimmer unterkommen“, erzählt Christoph Stelzer.

Durch den Zubau wird auch der Verkaufsraum auf 90 Quadratmeter wachsen. Ein Beratungsraum für diskrete Gespräche und Beratungen ist ebenfalls geplant. „Für den Kunden wird es ein angenehmes Ankommen sein und die Ware wird besser und übersichtlicher präsentiert sein“, gibt der Apotheker preis.

Außerdem wird das Sortiment auf Reform- und Drogerieprodukte erweitert. Sitzgelegenheiten und ein Trinkbrunnen lassen sich im neuen Verkaufsbereich ebenfalls finden. Baubeginn für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ist Ende September/Anfang Oktober. „Da das Haus aus den 1930er Jahren stammt und das letzte Mal 1995 umgebaut wurde, sind viele Arbeiten notwendig. Auch das Heizungssystem wird angepasst“, informiert Stelzer.

Der Umbaugedanke besteht bereits seit der Apotheken-Übernahme durch Christoph und Johanna Stelzer. Die Corona-Pandemie verschärfte diesen Gedanken. Zudem haben sich Anforderungen an die Apotheken in den letzten Jahren geändert. „Das Sortiment verbreiterte sich und es werden immer mehr Medikamente benötigt. Um dem gerecht zu werden, sind vernünftige Lagerkapazitäten notwendig, um so die Lieferproblematik auszugleichen und die Zeit zu überbrücken“, meint der Apotheker.

Die aktuell stetigen Kostenanpassungen bereiten ein paar Sorgenfalten. Dazu äußert Stelzer: „Natürlich ist es ein großer Faktor, aber wir haben versucht, alles zu planen und zu sichern und hoffen, dass alles gut geht.“

Provisorium mit Teststraße ab 22. August

Neben der Übersichtlichkeit wird in Zukunft auch die Wartezeit in der Marien-Apotheke kürzer. „Ein Lagerroboter wird die gelieferten Medikamente einsortieren und auch wieder rausgeben. Das ganze System funktioniert über das E-Rezept. So ersparen wir uns das Ladenziehen und haben mehr Zeit für unsere Kunden“, freut sich Christoph Stelzer.

Einer der ersten Arbeiten wird die Rampe für Barrierefreiheit sein, die im Rahmen der Gemeinde-Platzgestaltung errichtet wird. Gestaltet wird sie mit der gleichen Pflasterung sein, wie der Platz. Angedacht wäre auch das Eingangstor nach hinten zu versetzen. Dadurch würde sich ein kleiner Outdoor-Wartebereich mit Sitzgelegenheiten ergeben.

Während der Umbauphase ist die Marien-Apotheke weiterhin da. Dazu wird am kommenden Montag, 22. August, ab 8 Uhr das Container-Provisorium in der Manker Straße beim „Penny Markt“ seine Türen öffnen.

Ab Montag, 22. August, sperrt das Provisorium samt Teststraße zu den gewohnten Zeiten auf. Foto: Marienapotheke Ober-Grafendorf

Zum vorläufigen Standort erklärt der Apotheker: „Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt. Bei den Dienstleistungen gibt es keine Unterbrechungen. Bis Samstagmittag haben wir normal am alten Standort geöffnet und am Montag sperren wir in der Manker Straße auf.“

Im Zuge des Umzugs zieht auch die Teststraße in den Container ein. Testungen sind zu den gewohnten Zeiten möglich. Ein halbes Jahr suchte die Apotheker-Familie nach einem geeigneten Standort für das 200 Quadratmeter große Provisorium. Nach dem Umzug in den umgebauten Standort wird die Fläche vom Container wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht und begrünt.

