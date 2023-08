Ober-Grafendorfer Hager-Filiale erstrahlt bald in neuem Glanz

Hell, farbenfroh und mehr Platz für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende: So soll die neue Hager-Filiale in Ober-Grafendorf in Zukunft aussehen. „Die Filiale bekommt eine generelle Neugestaltung, um unseren aktuellen Filialen zu entsprechen“, erzählt Alexander Hager. Das Hauptziel sei, mehr Platz zu schaffen und ein gemütlicheres Ambiente anzubieten.

Im Rahmen des Umbaus werden die Böden erneuert, eine neue Vitrine findet Einzug und ein neues Brotregal. Zusätzlich präsentieren Bildschirme das Bäckerhandwerk von Hager visuell. Der Verkaufsraum und der Kaffeehausbereich umfassen je 65 Quadratmeter. Drinnen finden 30 Gäste Platz, draußen 30 bis 40 Gäste.

Pop-up-Store als Umbau-Alternative

Um auf frisches Gebäck, Brot und Mehlspeisen während des Umbaus nicht verzichten zu müssen, wurde zwei Türen weiter ein Pop-up-Store der Bäckerei Hager eingerichtet. „Der Store stellt sich als verlässliche und komfortable Alternative während des Umbaus dar“, äußert Hager. Angeboten werden die Steinofensemmeln, verschiedene Brotsorten, Stangerl, Plundergebäck und Snacks. Geöffnet ist der Pop-up-Laden von Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr.

Buntes Programm in der Woche der Neueröffnung

Mit dem bekannten Bäckereisortiment und dem Kaffeehaus wird die neu gestaltete Filiale am Donnerstag, 31. August, wiedereröffnet. „Wir sind genau im Zeitplan und freuen uns, die Eröffnung wie geplant am 31. August zu feiern“, teilt Alexander Hager mit. Einen Tag später wartet in der Pielachtaler Filiale zudem ein buntes Programm auf die Gäste. Bei dem „Familienfest“ stehen ein Tischbingo, ein Zauberer, Live-Musik und eine Blaulicht-Show auf dem Programm. Im Pop-up-Store gibt es für Kinder die Möglichkeit zum Bemalen von Schultüten und Taschen. Beginn des Festes ist um 10 Uhr.