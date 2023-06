Ferienspiel Ober-Grafendorf kehrt nach Pause zurück

Das Ferienspiel der Marktgemeinde Ober-Grafendorf kehrt diesen Sommer zurück und hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Institutionen ein spannendes und abwechslungsreiches Programm organisiert.

Start ist die Ferienleseaktion der Lesewelt am Dienstag, 27. Juni. Während der gesamten Ferien können Kinder- und Jugendbücher gratis entlehnt werden. Zu je drei entlehnten Büchern zu einem Termin, gibt es einen Gutschein für eine gratis Kugel Eis vom Café Weiss.

Alles rund um das Pferd erlernen die Kinder beim Kinder Reittag im Reitstall der Familie Gatterer in Baumgarten am 6. Juli ab 14 Uhr. Die Enten liefern sich wieder ein spanndes Rennen im Mühlbach beim tradionellen Entenrennen am 9. Juli. Die Startnummernvergabe folgt ab 10.30 Uhr, der Start ist um 11 Uhr im Luegerpark.

Einen Tag im Tonstudio verbringen, ermöglicht die Musikschule Ober-Grafendorf am 10. Juli. Ab 9.30 Uhr kann jdes Kind seinen Lieblingssong sogar selbst einsingen. Der Stocksport wird am 15. Juli ab 14 Uhr vom ESK Ober-Grafendorf vorgestellt. Als Abschluss findet ein Wettbewerb statt.

Spaß bei Tennis und Kegeln verspricht der ESV Ober-Grafendorf am 18. Juli ab 9 Uhr. Am 20. Juli und 24. August ab 9 Uhr wird beim Roten Kreuz Ober-Grafendorf die Erste Hilfe spielerisch erlernt und der Rettungswagen vorgestellt. Vom 23. bis 29. Juli geht das Sommerlager der Katholischen Jungchar in Bad Traunstein über die Bühne. Eine Woche voller Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft in und mit der Natur stehen auf dem Programm.