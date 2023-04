Rabensteiner Plätze werden klimafit

Rege Bautätigkeit herrscht derzeit in Rabenstein. Kaiserpark und Oggersheimerplatz werden umgestaltet. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten - die Neugestaltung des Kaiserparks, der erste Teilabschnitt des Oggersheimer Platzes und letztlich die komplette Fertigstellung des Oggersheimer Platzes. Die Arbeiten am Oggersheimer Platz verlaufen deswegen aufgeteilt, damit es weiter Parkplätze für die Badegäste gibt.

„Mit dem Kaiserpark sind wir jetzt weitgehend fertig“, gibt Bürgermeister Kurt Wittmann ein Update. So wurde das Substrat für den Schotterrasen eingebracht und Bäume, die mit der Klimaerwärmung besser zurecht kommen, wurden gepflanzt. „Ziel ist, dass sowohl Kaiserpark als auch Oggersheimer Platz klimafit werden“, erinnert Wittmann an das Planungskonzept. In den Wochen zuvor hatte die Firma Strabag den Unterbau für den Kaiserpark hergestellt. Auch wenn die Arbeiten am Kaiserpark finalisiert sind, dürfen Autofahrer diesen in den kommenden Wochen nicht befahren. „Der Rasen muss ja erst anwachsen“, erklärt er.

Im nächsten Schritt geht es jetzt an den Oggersheimer Platz. Zentraler Punkt bleibt die Freiluftbühne. Der davor gestaltete Platz kann sowohl als Parkplatz als auch Festbereich genutzt werden. Die Parkplätze werden auch hier als Schotterrasen gestaltet. Dieser schafft einen wetterfesten Untergrund und dennoch eine versickerungsfähige Fläche. Geplant am neuen Areal sind an der Pielach Bereiche zum Chillen in einem naturbelassenen Umfeld. Ein wichtiger Aspekt ist der Hochwasserschutz. Ein Wall oder eine Mauer soll die angrenzenden Liegenschaften schützen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.