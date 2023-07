Frühjahrsputz: Preise für drei Pielachtaler Gemeinden

Mehr als 900 Frühjahrsputz-Aktionen fanden heuer in Niederösterreich statt. Somit wurde im Großteil der 573 Gemeinden mehr als eine Flurreinigung organisiert. Im Verbandsgebiet des Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GVU) St. Pölten/Land haben 36 Frühjahrsputzaktionen stattgefunden.

Unter jenen teilnehmenden Gemeinden bzw. Organisatoren, die bis Ende Mai einen Bericht ihrer Aktion übermittelt hatten, wurden vom Gemeindeverband vier Gewinnpakete verlost. Diese Pakete enthielten Gutscheine für den "So schmeckt Niederösterreich"-Onlineshop und zwei Bio-Bäumchen von „Natur im Garten“. Die Bäumchen können online ausgesucht werden und werden den Gewinnern zum Selberpflanzen zugestellt.

Gleich drei der Gewinne im Bezirk St. Pölten gingen an Organisatoren im Pielachtal. Einer an Gemeinde Weinburg und den Elternverein, entgegengenommen von dem geschäftsführenden Gemeinderat David Lilek, der zweite an die Gemeinde St. Margarethen/Sierning und den dortigen ÖAAB. Bürgermeisterin Brigitte Thallauer nahm den Gewinn entgegen. Für die Gemeinde Haunoldstein bekam Michaela Huber den Gewinn überreicht. Der vierte Gewinn ging an die Gemeinde Kirchstetten bzw. die Freiwillige Feuerwehr und die Jägerschaft.