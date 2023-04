Hofstetten-Grünauer Volksschüler wurden gegen Verschmutzung aktiv

Achtlos auf den Boden geworfene Zigarettenstummel sind nicht nur unansehnlich, sondern auch umweltschädlich. Aus diesem Grund möchten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Hofstetten-Grünau für mehr Bewusstsein zur korrekten Entsorgung sorgen. Bereits im Vorjahr übergaben sie Vorschläge für Hinweisschilder an die Gemeinde.

Nun schaffte diese fünf neue Mülleimer mit integrierten Aschenbechern an. Darauf brachten die Kinder ihre Aufkleber an, die darauf hinweisen, dass Zigaretten nicht einfach in der Natur weggeworfen, sondern im Mülleimer entsorgt werden sollen. Auf rund 15 weiteren Mülleimern im gesamten Gemeindegebiet werden die Sticker ebenfalls angebracht. Bürgermeister Arthur Rasch, geschäftsführender Gemeinderat Günter Graßmann und Bauhofleiter Stephan Heigl bedankten sich für die Idee.

