Neue Räume für Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen in Aussicht

Im Zuge des Umbaus der Raiffeisenbank-Filiale in Ober-Grafendorf wird der ehemalige Festsaal im Obergeschoss frei. Bei der Gemeinderatssitzung brachte Bürgermeister Rainer Handlfinger ein, dass die Räumlichkeiten in Zukunft dem Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen als Proberaum dienen sollen. Dafür mietet die Gemeinde den Saal von der Bank an und vermietet wird diesen an den Musikverein weitervermieten.

Der neue Raum umfasst eine Fläche von 227 Quadratmetern. Zur Verfügung stehen soll auch eine Garage zur Lagernutzung. Bisher probte der Verein im Gemeindeamt in St. Margarethen auf engerem Raum. Finanziert wurden die bisherigen Räumlichkeiten gemeinsam von den Gemeinden Ober-Grafendorf, St. Margarethen und dem Verein.

Bei der Sitzung in Ober-Grafendorf wurde einstimmig über den Mietvertrag zwischen Gemeinde und Bank abgestimmt. Mit dem Vertrag für die neuen Vereinsräumlichkeiten fallen der Gemeinde Ober-Grafendorf jährlich 16.700 Euro an. Wie die neue Aufteilung der Finanzierung zwischen den beiden Gemeinden und dem Verein genau aussehen soll, wird bei der Gemeinderatssitzung in St. Margarethen im November besprochen.