Neulengbacher Biker in Kirchberg/Pielach schwer verletzt

Ein Moment Unachtsamkeit und schon war es passiert: Ein Motorradfahrer kam in Kirchberggegend zu Sturz.

Der 40-Jährige aus dem Raum Neulengbach lenkte am Dienstagnachmittag sein Zweirad auf der L 103 in Kirchberggegend. In einer Linkskurve touchierte er plötzlich eine Leitplanke. Dabei kam er zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in das Universitätsklinikum St. Pölten. Die L 103 war im Unfallbereich bis 16.20 Uhr gesperrt.