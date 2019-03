Pkw stürzte in die Pielach .

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr. Ein Lenker kam mit seinem Fahrzeug und bei Mitfahrern von der Falkensteinrotte ab und landete in der Pielach.

Im Frankenfelser Feuerwehrhaus war kurz vorher eine Sitzung beendet worden, so konnte eine Mannschaft mit 27 Mitgliedern schnell ausrücken. Bei Ankunft am Unfallort sahen sie sofort den Pkw in der Pielach liegen. "Der Lenker und seine zwei Mitfahrer hatten bereits aus eigener Kraft das Wrack verlassen", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Frankenfels. Auch die FF Weißenburg stand mit 13 Mann und die FF Schwarzenbach mit 17 Mann im Einsatz.

Zuerst mussten die Verletzten versorgt werden. Die Rettungsteams der ASBÖ Dienststellen Frankenfels und Rabenstein sowie das Rot-Kreuz-Team aus Kirchberg nahmen mit dem Feuerwehrarzt aus Frankenfels und dem Notarzt aus Scheibbs die Erstversorgung vor und brachten die Verunfallten ins Krankenhaus.

Nach den Erhebungen der durch die Polizei, begann die Feuerwehr mit der Bergung des Unfallwracks aus der Pielach und der Fahrbahnreinigung. Insgesamt standen die Einsatzkräfte zwei Stunden im Einsatz.