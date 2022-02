Crash auf der B 39: Hofstettens Bürgermeister Rasch verletzt

"Mein Knie ist noch durch meinen letzten Unfall in der Landwirtschaft schwer bedient - und jetzt kommt das dazu!". Hofstettens Bürgermeister Arthur Rasch versucht, es gelassen zu nehmen. Er war in einen schweren Autounfall verwickelt, kam aber glimpflich davon.

"Mein Brustkorb tut noch weh, weil der Airbag ja mit voller Wucht dagegen geprallt ist. Das spürt man schon", schildert Rasch.

Das Gemeindeoberhaupt war am Dienstagnachmittag mit seiner Gattin Anita, die am Steuer des Nissan X Trail saß, gerade auf dem Heimweg. Auf dem so genannten "Völtendorfer Berg" passierte der Crash. "Der andere Lenker fuhr plötzlich von der Straße beim Flugplatz heraus. Den Wagen vor uns ließ er noch vorbei. Uns scheint er sichtlich nicht mehr gesehen zu haben", erinnert sich Rasch.

Seine Gattin sprang sofort auf die Bremse, doch zu spät: Der BMW des St. Pöltners erfasste den SUV der Rasch mit voller Wucht. "Unser Auto kam auf der Fahrbahn zum Stehen, der Pkw des anderen wurde in den Graben geschleudert", schildert Rasch. Und: "Im ersten Moment war mir nur eines wichtig zu wissen: Was ist meiner Frau passiert?"

Sie hatte aber - genau wie der Bürgermeister selbst - einen wahren Schutzengel. Beide waren glimpflich davon gekommen, auch der Unfalllenker. Rettung und Feuerwehr waren kurz darauf zu Stelle, erstere brachte das Ehepaar Rasch ins Spital. "Wir konnten aber bereits am Abend wieder nach Hause. Meine Frau hat ein Schleudertrauma erlitten", berichtet Rasch.

Dass sein Wagen ein Totalschaden ist, bedauert er sehr, andererseits ist er aber froh, dass nicht mehr passiert ist. "Gut, dass wir so einen massiven Wagen haben. In einem kleinen Auto hätte der Unfall für uns mitunter anders geendet", meint er. Seinen Gemeindetätigkeiten will er sich so schnell wie möglich wieder widmen.

Die Mannschaft der Feuerwehr Ober-Grafendorf barg die Fahrzeuge. Es kam zu keinen gröberen Verkehrsverzögerungen durch den Unfall.

