Lilienfelder kam in Hofstetten von Straße ab

Ein jähes Ende nahm die Autofahrt eines Autolenkers aus dem Bezirk Lilienfeld in Hofstetten-Grünau am Nationalfeiertag.

Der Mann war am Abend mit seinem Pkw vom Pielachtal in den Bezirk Lilienfeld unterwegs. In Plambach kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über den Pkw, der Wagen kam seitlich in der Böschung zum Liegen. Ein Augenzeuge des Unfalls verständigte den Notruf.

Der Mann, der alleine unterwegs war, hatte großes Glück. Er blieb unversehrt, auch sein Auto wurde trotz ungewollten Ausritts kaum beschädigt. Die Feuerwehr Hofstetten-Grünau nahm die Bergung des Fahrzeugs gemeinsam mit der FF Kirchberg vor. Letztere unterstützte die Arbeiten mit ihrem Kran.