Cabrio in Hofstetten auf Abwegen

So hatte sich ein Cabriofahrer seine Ausfahrt am Donnerstag nicht vorgestellt. Kurz nach 13 Uhr verlor er in Aigelsbach die Kontrolle über seinen Sportwagen. Er kam von der Fahrbahn ab, schlitterte über eine Böschung und landete im Bachbett des Aigelsbach.

Die Feuerwehr Hofstetten-Grünau rückte mit drei Fahrzeugen aus. Mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges zogen die Floriani den Wagen wieder die Böschung herauf und stellten ihn neben der Fahrbahn ab. Während der Bergung wurde der Verkehr kurze Zeit angehalten. Dem Lenker ist dabei glücklicherweise nichts passiert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.