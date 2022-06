Zwei Vereine, ein Programm: Zusammenschluss in Kirchberg/Pielach

Werbung

Um die vielen Synergien gemeinsam nutzen zu können, haben Sportunion und Kneipp-Aktiv-Klub beschlossen, sich zu vereinigen. Das umfangreiche Angebot für Groß und Klein wird nun unter dem Dach der Sportunion zusammen geführt.

Seit 52 Jahren gibt es die Union in Kirchberg und seit 30 Jahren den Kneipp-Verein. Aktive Funktionäre haben beide Vereine. Jetzt setzten sie auf intensivierte Zusammenarbeit. Union-Obfrau Caroline Hollaus erklärt dies: „Wir waren nie Konkurrenten. Daher ist die Vereinigung dieser zwei Vereine eine logische Folge.“

Union als auch Kneipper bieten viele sportliche Bereiche mit Bewegung und Training gemeinsam an. Das Angebot reicht von den Kleinstkindern bis zu den Senioren sowie vom Gesundheits- bis zum Gesellschaftssport mit Tanz und Spiel.

Das Führungsduo bei der Sportunion bilden Obfrau Caroline Hollaus und ihre Stellvertreterin Claudia Flieger, die früher auch beim Kneipp-Verein aktiv war (von rechts). Foto: Foto Hackner

„Derzeit erstellen wir mit allen Kursleitern ein tolles Programm für den Zeitraum vom Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2023. Jeder kann bei uns mitmachen“, kündigt Obfrau-Stellvertreterin Claudia Flieger an.

Als nächste Veranstaltung organisiert die Sportunion das große Spielefest mit zahlreichen Stationen. Dieses findet bereits am Sonntag, 5. Juni, von 13 bis 17 Uhr am Fußballplatz in Kirchberg im Rahmen des Sportler-Pfingstfestes statt.

Auch mit dem Erlebnisfreibad Kirchberg gibt es Kooperationen. So werden in diesem Sommer die gemeinsamen „Action Days“ mit vielen Angeboten abgehalten.

Fleißige Schwimmer dürfen sich überdies freuen. Ferdi Flieger betreut diese Sektion und weist auf ein besonderes Angebot hin: „Jeden Montag, Mittwoch und Samstag können wir von 8 bis 9.30 Uhr die vier Schwimmbahnen im Freibad benützen. Natürlich auf eigene Verantwortung, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Bade-Aufsicht gibt.“

Nähere Informationen zu den künftigen Angeboten gibt es direkt bei Caroline Hollaus oder Claudia Flieger.

