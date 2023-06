Ärger über liegengelassenen Hundekot am Ebersdorfer See

Der Ebersdorfer See ist die erste Adresse für Entspannung und Badespaß an heißen Sommertagen. Auch für Hundebesitzer hat die Gemeinde eine eigene Hundezone eingerichtet.

Jedoch häufen sich bei Gemeinderat Walter Horinek (Grüne) in letzter Zeit die Beschwerden, dass sich viele Badegäste nicht an die Hundezone halten. Stattdessen würde mit dem Vierbeiner an den Plätzen der normalen Gäste geplantscht werden, was bei vielen Besuchern für Unmut sorgt. Hinzu kommt noch, dass die Hinterlassenschaften nicht entsorgt werden würden. „Viele Besitzer schätzen es nicht, so einen Platz zu haben und es ist mir ein Rätsel warum es nicht benutzt wird“, äußert Walter Horinek, der selbst Hundebesitzer ist.

Werden Hundebesitzer angesprochen, würde dies für Unverständnis bis hin zu Kraftausdrücken führen. Dabei ist die Hundezone ein ebenfalls sehr schöner Platz, sagt Horinek. Es gebe genügend Schattenplätze und Auslauf und es sind drei Seezugänge vorhanden. Außerdem wäre der Weg zu der Hundezone ausreichend beschrieben und es gibt so viele Sackerlspender wie nie. Es kann nur an der Bequemlichkeit und an der Abgelegenheit liegen, dass die Zone missachtet wird, ärgert sich Horinek: „Ich kann nur an die Vernunft der Hundebesitzer appellieren, denn es gibt kein schöneres Angebot als das hier am See.“