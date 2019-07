Die Diskussionen rund um das Badeverbot in der Pielachtaler Sehnsucht gehen in die nächste Runde. Die SPÖ Hofstetten-Grünau initiierte eine Unterschriftenliste. 150 Personen sprachen sich damit gegen das Verbot im beliebten Badesee aus. In der Vorwoche übergaben Herbert Hollus jun. und Tamara Schubert die Unterschriftenliste mit mäßigem Erfolg.

„Es sind in eineinhalb Wochen 150 Unterschriften zusammengekommen. Es freut mich, dass in dieser kurzen Zeit Leute gezeigt haben, dass ihnen der See wichtig ist und sie nicht mit der heurigen Badesperre einverstanden sind“, betont Gemeinderat Herbert Hollaus jun.

Die Kurzfristigkeit der Aktion sei auf die Aktualität zurückzuführen. „Es war auch nicht möglich, über ein bis zwei Monate von Haus zu Haus zu gehen und die Bevölkerung aufzuklären, dass keine Gefahr für die Badegäste, aber auch für die Gemeinde, besteht“, sagt Hollaus.

Viele Unterschriften kamen auch aus den Nachbargemeinden und dem Umkreis. Dies decke sich mit den Besucherzahlen der vergangenen Jahre, in denen überwiegend Nicht-Hofstettner den See nutzten.

Es freut mich, dass in dieser kurzen Zeit Leute gezeigt haben, dass ihnen der See wichtig ist und sie nicht mit der heurigen Badesperre einverstanden sind“

Die SP-Gemeindevertreter übergaben die Liste in der Vorwoche an Bürgermeister Arthur Rasch. Dieser will sie auch dem Gemeinderat vorlegen. Allerdings wird die nächste Sitzung aufgrund der Sommerpause erst im September stattfinden. Vorher will er auch nicht am Badeverbot rütteln .

„Das Areal ist gepflegt, der See gemäht. Man kann jederzeit drinnen liegen und der ein oder andere geht sowieso auch baden“, sagt der Bürgermeister. Außerdem habe er positive Rückmeldung aus dem Abenteuerland nebenan. Dieses boome dieses Jahr regelrecht – trotz des verhängten Badeverbots.