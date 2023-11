LKW-Durchfahrtsverbot auf B29 in Ober-Grafendorf gefordert

Sabine Rudolf, Anrainerin der Manker Straße, reicht es. Sie beobachte einen stetigen Anstieg von LKW-Verkehr auf der Bundesstraße 29, nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Deshalb begann sie, Unterschriften von ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu sammeln. Sie fordert ein Lkw-Durchfahrtsverbot in Ober-Grafendorf auf der B29, ausgenommen Ziel- und Querverkehr. 85 Unterschriften kamen zusammen. Rudolf habe für ihre Initiative unterstützende Rückmeldungen erhalten.

Laut Sabine Rudolf würde durch diese Maßnahme nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch die Gefahrenquellen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer reduzieren. Nicht nur Anrainer der Manker Straße, sondern auch anderswo in Ober-Grafendorf wohnhafte Personen würden die Forderung unterstützen. Insbesondere, dass die Fahrten von Mautflüchtlingen eingeschränkt werden.

Diskussion seit 10 Jahren

Walter Horinek (Grüne) unterstützt das Thema. „Mir ist dieses Anliegen der Bevölkerung sehr wichtig. Ich habe bereits in meiner Amtszeit als Vizebürgermeister, glaublich im Jahr 2012 oder 2013, versucht ein Lkw-Durchfahrtsverbot mit der Ausnahme Ziel- und Quellverkehr für die B29 zu erreichen“, weist Horinek hin. Die Realisierung des Durchfahrtsverbots scheiterte jedoch, da laut Ansicht der Behörde damals keine Alternativroute für Lkws aus dem Bezirk Scheibbs zu diesem Zeitpunkt gegeben war. Es wurde seitens der Behörde auch auf das Nadelöhr Wieselburg verwiesen. Dieses Nadelöhr wurde jedoch mit der Fertigstellung der Umfahrung Wieselburg beseitigt. Horinek bietet an, in einer Verkehrsverhandlung die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und der Marktgemeinde zu vertreten.

Auf Nachfrage teilte Bürgermeister Rainer Handlfinger mit, dass die Gemeinde an die Bezirkshauptmannschaft erneut einen Antrag zur Durchführung des Fahrverbots gestellt hat, inklusive der Unterschriftenliste der Anrainer der Manker Straße als Beilage.