Kirchbergs Poly-Schüler bauten Kontrollkästen für Rundwanderweg

Im Rahmen einer Projektarbeit fertigten drei Schüler der Polytechnischen Schule in Kirchberg vier Kontrollkästen zur Verwendung bei den Selbstkontrollstellen am Großen Pielachtaler Rundwanderweg Nr. 652 an. Dieser Tage erfolgte die Übergabe an den Verband.

Die Schüler Jonas Hör, Kilian Fahrngruber und Thomas Kleschansky haben nach einem Muster vier Kontrollkästen aus Lerchenholz hergestellt. Das war auch eine gute Arbeit für die Praxis, denn die drei wollen das Handwerk als Tischler oder Zimmerer erlernen. Ihr Fachlehrer Wolfgang Steindl war sehr zufrieden und meinte: „Die Burschen haben brav gearbeitet und das sehr gut hinbekommen.“

Aus heimischem Lerchenholz

Auch Direktorin Barbara Wallner freute sich: „Unsere Polyschüler haben bei diesem Projekt heimische Hölzer verwendet. Das ist nachhaltig und eine lange Verwendungsdauer ist gesichert. Die Schüler haben das toll gemacht und wurden bei ihrer Arbeit vom Werkstättenlehrer bestens unterstützt.“

Der Tourismusverband Pielachtal übernahm die Materialkosten und für die Schulkasse wurde eine Geldspende überreicht. Obfrau Cornelia Janker: „Wir sind sehr froh, dass wir von der Polytechnischen Schule so großartig unterstützt werden. Die neuen Kontrollkästen sind für eine optimale Ausstattung beim Rundwanderweg wichtig.“

Der Große Pielachtaler Rundwanderweg oder auch „Der Dirndltaler“ genannt, befindet sich unter der Obhut des Tourismusverbandes Pielachtal, welcher mit Unterstützung der Wegebetreuer und der Gemeinden für eine optimale Markierung des Weitwanderweges Sorge trägt. Entlang der 115 Kilometer langen Wegstrecke befinden sich fünfzehn Kontrollstellen. Die Begehung des Weges ist mit den Stempeln, die sich in den Kontrollkästen befinden, im Stempelpass nachzuweisen. Danach erhalten die Wanderer eine Urkunde ausgestellt. Wer Mitglied beim Österr. Volkssportverband ist, bekommt sogar zusätzlich IVV-Stempel in die Wertungskarten eingetragen.