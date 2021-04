Seine baulichen Aktivitäten mit Dämmen und auch den Verbiss an den Bäumen an den Flüssen im Pielachtal und der Region sehen nicht alle gern. Der Biber ist jedoch eine geschützte Tierart und schafft mit seinen Biberbauten viele kleine Biotope für unterschiedliche Lebewesen. Nun löst der Fund eines toten Bibers in Tradigist Rätsel aus.

„Wir haben einen Garten ganz nahe am Bach. Der Biber war bei uns aktiv. Jetzt habe ich ihn tot im Bachbett gefunden“, berichtet Roman Kaufmann. Er erzählt außerdem, dass bei dem toten Nagetier äußerlich keine Verletzungen erkennbar waren. Kaufmann meldete den Vorfall dem Wildtiermanagement des Landes NÖ und kühlte den verendeten Biber, bis er abgeholt wurde.

„Auffällige Totfunde werden ausnahmslos untersucht.“ Ronald Knapp, Wildtiermanagment

Ronald Knapp vom Wildtiermanagement erklärt, wie es mit dem Nager jetzt weitergeht. „Der Totfund ist am Freitag in die Pathologie des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität überstellt worden und wird dort auf den allgemeinen Zustand und auch die mögliche Todesursache hin untersucht“, führt Knapp aus. Erste Ergebnisse soll es im Laufe dieser Woche geben. Wenn weiterführende Laboruntersuchungen nötig sind, könne ein Befund jedoch durchaus mehrere Wochen dauern.

Bei Todesursache durch Menschen droht Anzeige

Laut dem Wildtiermanager kommt es häufiger vor, dass Biber tot aufgefunden werden, speziell an Straßen nach Zusammenstößen mit Fahrzeugen. „Auffällige Totfunde werden ausnahmslos untersucht“, betont er – so ist es in diesem Fall. Sollte der Nager etwa durch Menschen vergiftet worden sein, „wird der Fall zur weiteren Bearbeitung der Bezirkshauptmannschaft übergeben und von der Staatsanwaltsschaft wegen §222 Strafgesetzbuch, Tierquälerei, angezeigt“. Das Strafmaß bei einer Verurteilung macht bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe aus.