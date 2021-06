Ein heftiger Sturm fegte Dienstagnacht übers Pielachtal. So mussten die Feuerwehren Rabenstein, Hofstetten-Grünau und Frankenfels ausrücken.

Windböen hatten Bäume ausgerissen; Äste lagen zum Teil auf den Straßen. Die Rabensteiner Feuerwehr beseitigte das Schadholz rasch. Umgestürzte Bäume mussten auch die Hofstettener Florianis in Grünsbach, Aigelsbach und am Radweg nach Kammerhof entfernen. "Am Hauptplatz riss der Sturm eine Blecheinfassung von einem Mehrparteienhaus herunter", schildert der Hofstettener Feuerwehrkommandant Walter Bugl. Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen löschte indes einen Flurbrand; ein Sonnwendfeuer hatte sich durch den starken Wind erneut entfacht.