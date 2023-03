Bezirk St. Pölten: Gäste kehren zurück

Von China über Südafrika bis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen die Urlaubsgäste im Mostviertel. In St. Pölten nächtigten 2022 162.207 Personen, das sind 46.681 oder 40,4 Prozent mehr als 2021 (115.526). Damit liegt die Landeshauptstadt auf Platz eins in der Nächtigungsstatistik von Mostviertel Tourismus.

Im Bezirk St. Pölten hat Herzogenburg die zweitmeisten Nächtigungen: 34.710, 2021 waren es 24.899 (+39,4 Prozent). Auf Platz elf mostviertelweit landet Böheimkirchen mit 24.959 Nächtigungen (+50,6 Prozent) und unter den Top 20 findet sich noch die Pielachtalgemeinde Hofstetten-Grünau. Dort nächtigten 2022 13.796 Personen (+26,3 Prozent). 1,04 Millionen Nächtigungen verzeichnete die gesamte Tourismusdestination Mostviertel (+39 Prozent). Der Landesschnitt liegt bei plus 32 Prozent.

Mehr Nächtigungen als im Jahr 2019 gab es nur in der Tourismusregion Pielachtal: 59.721 waren es 2022, 2019 10.000 weniger. Das liegt unter anderem am neuen Campingplatz in Hofstetten-Grünau und an einigen neuen Betrieben, wie Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt analysiert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.