Das Pielachtal fliegt auf Griechenland

Wohin in Griechenland? Alexandra Drosos von Raiffeisen Reisen empfiehlt:

In Griechenland werden die größte griechische Insel Kreta sowie die Insel Rhodos am häufigsten gebucht. Aber auch Zakynthos, Santorini, Korfu, Skyros, Lemnos sind gefragt.“ Tipp: Im Juni und September ist das Mittelmeer noch warm, aber die Preise niedriger.

Wohin in Kanada? Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen empfiehlt:

Ab Calgary über die Nationalparks Banff und Jasper - Kanufahren im Bowron Lake - Prince George - die „kanadische Schweiz“ in Smithers - Bärenbeobachtung Prince Rupert - Port Hardy mit der Inside Passage Campbell River - Orcabeobachten in Tofino - Pacific Rim N. P. - Victoria - Ende in Vancouver

Wohin in die Ferne? Birgit Fuchs von Kneissl Touristik empfiehlt:

Australien, Neuseeland und Costa Rica sind so beliebt, dass sie für den Herbst bereits ausgebucht sind: „Bei Costa Rica bieten wir seit Kurzem einen Zusatztermin am 18. November an. Aber auch hier empfiehlt sich eine rasche Buchung.